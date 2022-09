Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Ühtegi, Liik ja Reinsalu

Venemaa presidendi poolt välja kuulutatud osaline mobilisatsioon on tekitanud protestilaine ja paljud noored mehed soovivad riigist lahkuda. ETV saates "Ukraina stuudio" räägib Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, kuidas mobilisatsioon Venemaal mõjutab Ukraina sõja käiku.

Oma hinnangu protestimeeleolude ulatusele Venemaal annab välispoliitikaekspert Kadri Liik. Muuhulgas arutatakse, miks ikkagi Vladimir Putin nii suure riski võttis.

Välisminister Urmas Reinsalu naasis äsja New Yorgist, kus lõppes ÜRO peaassamblee. Kas maailma liidrid on Ukraina abistamises sarnastel seisukohtadel ja miks ikkagi Venemaa on endiselt ÜRO julgeolekunõukogu liige?

"Ukraina stuudio" algab pühapäeval kell 18.45. Saatejuht on Mirko Ojakivi.