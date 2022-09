Elektri börsihind kerkib esmaspäeval mõnekümne sendi võrra 188,54 euroni

Kõige odavam on elekter öösel kella kolme ja nelja vahel, mil megavatt-tunni hind langeb 53,77 eurole. Alla saja euro püsib hind öösel kella kahest kuni hommikul kella kuueni.

Hind on kõige kõrgem hommikul kella üheksast kümneni, mil see kerkib 329,99 euroni megavatt-tunnist. Üle 300 euro on hind ka kella kaheksast üheksani.

Soomes on päeva keskmine hind esmaspäeval Eestiga samal tasemel ehk 188,54 euro juures megavatt-tunnist. Lätis kerkib hind ligikaudu 70 euro võrra 347,42 euroni ja Leedus ligi 80 euro võrra 356,04 euroni megavatt-tunnist.

Lõppeval nädalal kujunes nädala keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas 225,60 eurot megavatt-tunni kohta. Nädal varem oli see 141,71 eurot.