Venemaal on meeleavaldustel kinni peetud mitu tuhat inimest

Üle Venemaa on kinni peetud rohkem kui 2000 mobilisatsiooni vastu meelt avaldanud inimest, teatasid OVD-Info sõltumatud vaatlejad.

Jakuutia pealinna Jakutski keskväljakul piirasid protesteerivad naised sisse politseinikud, kes tulid neid laiali ajama. Väidetavalt oli protetsiaktsioonil 400-500 inimest. Meeleavaldus aeti jõuga laiali, pärasti vahistamisi läksid meeleavaldajad laiali.

Kasahstanis Uralskis pakub üks kinodest varjupaika riiki põgenenud Venemaa elanikele. Kinojuhi sõnul pole linnas enam vene põgenike tõttu kohti võõrastemajades ja seetõttu on ta valmis põgenikke abistama.

Uralsk asub Kasahstani loodeosas Venemaa piiri lähedal. Kasahstani saavad Vene kodanikud tulla viisata ja pärast osalise mobilisatsiooni väljakuulutamist tekkisid piiril mitmekilomeetrised järjekorrad Venemaalt lahkuda soovivatest kodanikest.

Radio Svoboda teatel on Venemaa tihendanud dokumentide kontrolli piiripunktides. Kasahstani piiril peeti kinni opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi abi Peterburis Denis Kabakov. Teda kuulati üle kaks tundi ja seejärel suunati Venemaale tagasi.

FSB ülekuulajaid huvitas Navalnõi staabi Peterburi osakonna ja selle liikmete tegevus. Kaakov pidi allkirjastama kriminaalvastutuse dokumendi Venemaalt lahkumise kohta. Advokaat Pavel Tšikov lekitas ka fotosid dokumentidest, millega FSB keelab lahkuda Venemaalt sõjakomissariaadi otsuse põhjendusega.

Võimud lubasid ekslikult mobiliseeritud koju lasta

Mobilisatsioonikutse saajate hulgas oli ka eakaid ja haigeid inimesi. Näiteks Volgogradis saadeti hoolimata kehvast tervisest väljaõppele 63-aastane diabeetikust erusõjaväelane.

Võimud on lubanud eksitused korda ajada ja need, kes on põhjuseta mobiliseeritud, tagasi koju saata.

Frustratsioon on jõudnud isegi kremlimeelsesse meediasse, kus riikliku telekanali RT uudistetoimetaja ütles, et mobilisatsiooniteadete saatmine valedele inimestele ajab inimesi vihale.

Kui välisminister Sergei Lavrovilt laupäeval küsiti, miks nii paljud venelased kodumaalt põgenevad, osutas ta inimeste liikumisvabadusele.