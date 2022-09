Galerii: Ameerika autode omanikud näitasid Tallinnas oma uunikume

Ameerika autode hooaja lõpetamisele on toodud kümneid ja kümneid uunikume, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Autoomanik Jevgenia Veiherman põhjendas edeva auto ostmist sellega, et see on ilus ja mugav.

"Ameerika auto on võimas. Sõidame sellega ise, elame Tapal ja siis sõidame sellega umbes korra nädalas, nädalavahetusel," rääkis ta. "Tapal on ka väga palju sõjaväelasi ja siis nad tunnevad selle auto ära ja lehvitavad."

Veihermani sõnul on tegu kuluka hobiga ning auto jaoks tuli ehitada eraldi garaaž, sest tavalisse garaaži see ei mahu.

Autode tuunimisega tegelevat Martin Vuksi on Ameerika autod kogu elu huvitanud. Aja jooksul on ta neid järjest erilisemate vastu välja vahetanud. Hobi võtab tema sõnul kogu vaba raha.

"Aga rohkem läheb ikkagi aega selle jaoks, et vaikselt tegeleda," lisas Vuks.

Suurte mootoritega Ameerika autod kulutavad ohtralt kütust. Ameerika Raua kokkutuleku organisaator Karol Kikkas kinnitas, et kütuse kõrge hind on huviliste ridu hõrendanud. Väljapanekule tõi ta 1990. aastast pärit Chrysler New Yorkeri, mis näeb vanusest hoolimata välja nagu tuttuus.

Ameerika autode omanikud, kes tulid päikeselist pühapäeva veetma kokku üle Eesti, tegid ühissõidu Ülemistelt Piritale ja panid hooajale punkti Telliskivi kvartalis. Järgmisel suvel jälle.