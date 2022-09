Nädal algab rahuliku sügisilmaga

Sadu on esmaspäeval Eesti kohal juhuslik ja harv, tuul mandri rahulik, saartel veidi puhangulisem. Sooja on mõõdukalt.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma. Paiguti tekib udu, vahendas "Aktuaalne kaamera".'

Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 1..7 kraadi, selgema taeva all võib langeda kohati -1 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati tibutab vihma ja on udu. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel lõuna- ja kagutuul 3-8 m/s. Sooja on 2..7, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma. Õhtul saju tõenäosus väheneb. Puhub kagu- ja lõunatuul, Ida-Eestis ka idakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Sooja on 10..15 kraadi.



Teisipäeval on Eesti kohal sajupilvi vähe, järgnevatel päevadel rohkem, itta pöörduv tuul läheb tugevamaks ning saavutab oma kulminatsiooni tõenäoliselt neljapäevaks.

Öö vastu teisipäeva on jahe, kohati on miinuskraade, päev kompenseerib jaheda öö kuni 15-kraadise soojaga, seejärel hoiavad tuulised ööd õhutemperatuuri soojemana. Päevasel ajal on sooja 10 kraadi ümber.