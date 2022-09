Ukraina: mõned mobiliseeritud mehed saadetakse ilma väljaõppeta rindele

Oluline 26. septembril kell 06.33:

- Ukraina peastaap: Krimmi vastmobiliseeritud mehed saadetakse kohe rindele;

- Zelenski: Putin ei bluffi tuumarelvadega;

- Valge Maja ähvardas Venemaad tuumarelvade kasutamise eest katastroofilise tagajärgedega;

- Iisrael võtab ravile 20 haavata saanud Ukraina sõdurit;

- Ukraina: Venemaal on lõksus 1,5 miljonit ukrainlast;

- Ukraina sai USA-lt NASAMS õhutõrjesüsteemi.

Ukraina peastaap: Krimmi vastmobiliseeritud mehed saadetakse kohe rindele

Venemaa mobiliseerib mehi ka okupeeritud Krimmi poolsaarel. Väidetavalt saadetakse mobiliseeritud mehed Hersoni rindele, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap oma ülevaates pühapäeva õhtul.

Ukraina väitel saadetakse Krimmis mobiliseeritud mehed ilma väljaõppete otse rindele kaotusi kaotanud üksuse täiendamiseks.

Selline samm mõjutab otseselt Vene poole vägede moraali ja ülesannete täitmise kvaliteeti.

Zelenski: Putin ei bluffi tuumarelvadega

Vene presidendi Vladimir Putini ähvardus kasutada tuumarelvi "võib osutuda reaalsuseks," hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski intervjuus CBS-le.

Zelenski sõnul tegeleb Putin kogu maailma tuumasantaažiga. Zelenski sõnul ei bluffi Putin seda ähvardust tehes, kuid ülejäänud maailm on siiani suutnud Putinit heidutada. Ukraina presidendi sõnul peab surve Putinile jätkuma.

Valge Maja ähvardas Venemaad tuumarelvade kasutamise eest katastroofilise tagajärgedega

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani ähvardas Venemaad katastroofiliste tagajärgedega kui Venemaa peaks tuumarelva kasutama. Sullivani sõnul vastab USA Venemaa sellisele sammule otsustavalt.

Ühendkuningriigi peaministri Liz Trussi sõnul Suurbritania ja tema liitlased ei pea Putini libaähvardustele alluma.

Ukraina: Venemaa sunnib väkke ka vangi langenud Ukraina sõjavangid

Ukraina disinformatsioonikeskuse sõnul on Vene võimud vangi langenud ukrainlastest Olenivkas moodustamas "kasakate pataljoni".

Väidetavalt sunnitakse neid osalema ka Donetski oblasti Venemaaga ühendamise libareferendumil.

Ukraina allikate sõnul on libareferendumil pidanud hääle andma juba 57 sõjavangi.

Iisrael võtab ravile 20 haavata saanud Ukraina sõdurit

Iisraeli suursaadik Ukrainas teatas pühapäeval, et 20 haavata saanud Ukraina sõdurit saab ravile Iisraeli. Ravi hulka kuuluvad ka proteesid ka rehabilitatsioon.

Israel will receive for treatment 20 Ukrainian servicemen who were seriously wounded during the war. The first 2 will arrive in Israel today, and will be treated at @AFSMC The treatment includes prosthetics and rehabilitation. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH