Times: lääs proovib muldmetallide tõttu vähendada Hiina haaret Aafrikas

Ajaleht The Times kirjutab, et lääneriigid proovivad vähendada Hiina mõjuvõimu Aafrikas, kuna piirkonnas asuvad strateegiliselt tähtsad muldmetallid. Neid metalle kasutatakse elektriautode, mobiiltelefonide ja kiipide tootmisel.

Lääneriigid asutasid hiljuti mineraalide kaevandamiseks liidu, kuhu kuuluvad Suurbritannia, USA, Euroopa Liit ja teised rikkad riigid. Liit arutas eelmisel nädalal ÜRO peaassambleel Aafrika riikidega kaevandusprojektide rajamist. Lääneriigid suhtlesid Mosambiigi, Namiibia, Tansaania ja Kongoga, vahendas The Times.

Muldmetallide kaevandamise tarneahelas domineerib praegu Hiina. 2019. aastal pärines 80 protsenti Ameerika haruldaste muldmetallide impordist Hiinast. Lääneriigid tahavad nüüd oma sõltuvust vähendada.

"Lõime selle liidu selleks, et tulla toime tarneahela nõrkustega, need on meile teada olnud juba pikka aega," ütles USA tippametnik Jose Fernandez.

"Venemaa sissetung Ukrainasse pani lääneriike rohkem tähelepanu pöörama Aafrikale. Lääs tahab kindlustada energia- ja maavarade tarneahelaid. See hõlmab ka tagamist, et tähtsad maavarad ei satuks Pekingi kontrolli alla," ütles mõttekoja Chatham House teadur Alex Vines.

USA proovib piirata Hiina ja Venemaa kasvavat mõjuvõimu Aafrikas. Detsembris toimub Washingtonis esimene Aafrika liidrite tippkohtumine viimase kaheksa aasta jooksul.

"Liiga tihti on maavarasid tootvate ja maavarasid ostvate riikide suhted olnud äriga seotud ja seda iseloomustavad karmid töötingimused. See hävitab keskkonda ja laastab kogukondasid. Peame veenduma, et iga projekt teeniks kogukondade huve," ütles USA välisminister Antony Blinken.