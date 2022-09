Apple hakkab uusi iPhone'isid tootma Indias

USA tehnoloogiahiiglane Apple teatas, et hakkab valmistama uusi iPhone'isid Indias. USA suurfirmad viivad oma tootmist geopoliitiliste pingete ja pandeemia tõttu Hiinast minema.

"Uus iPhone 14 tutvustab uusi tehnoloogiaid ja ohutussüsteeme. Meil on hea meel, et saame neid Indias toota," teatas Apple.

India on Hiina järel suuruselt teine nutitelefonide turg maailmas, kuid Apple pole seal suutnud korralikult kanda kinnitada. Telefone hakkab kokku panema Foxconn, mille tehased asuvad Lõuna-Indias.

India peaminister Narendra Modi tahab riigis tootmist suurendada, see on olnud tema valitsuse põhieesmärk alates 2014. aastast.

Analüütikud prognoosivad, et 2025. aastaks toodab Apple veerandi oma toodetest väljaspool Hiinat. Praegu on see osakaal umbes viis protsenti. Hiina jätkab karmi koroonapoliitikat, mis mõjutab riigis tootmistegevust. USA ja Hiina vahel kasvavad ka pinged.

"Apple on mõnda aega proovinud mitmekesistada oma tarneahelaid, viimase kahe aasta jooksul on need jõupingutused kasvanud," ütles analüüsifirma Canalys analüütik Sanyam Chaurasia.