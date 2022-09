Mõlemas Nord Stream torus on gaasileke

Taani teatas esmaspäeval gaasilekkest Nord Stream 2 torujuhtme lähedal. Hiljem teatas gaasitoru opereeriv ettevõte, et gaasi surve on langenud mõlemas Nord Stream gaasitorus, vahendas Interfax . Taani võimud kehtestasid Bornholmi saare ümbruses turvatsooni.

"Gaasileke on ohtlik mereliiklusele," teatas Taani mereliikluse amet.

Berliin teatas, et torujuhtmes toimus rõhulangus. Saksamaa valitsus teatas, et teeb koostööd Taani võimudega, et välja selgitada, mis põhjustas selle languse, vahendas Yle.

Alguses teatati Nord Stream 2 gaasitoru gaasilekkest, kuid hiljem tuli teade gaasilekkest ka Nord Stream 1 torus.

Nord Stream 2 torujuhe täideti gaasiga enne, kui projekt Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lõpetati.

"Gaasitoru pole kunagi olnud kasutusel, oli lihtsalt tehniliseks tööks ette valmistatud ja seetõttu täidetud gaasiga," ütles Nord Streami pressiesindaja Ulrich Lissek.

Nord Stream 2 gaasitoru, mis Läänemerd mööda Venemaa gaasivälju Saksa tarbijatega ühendab, valmis veebruari lõpus. Saksa valitsus ei ole soostunud seda Venemaa Ukrainale kallale tungimise pärast kasutusele võtma.

Kreml teatas augustis, et Nord Stream 2 gaasitoru saaks kasutusele võtta.