Teisipäev püsib peamiselt päikeseline

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihmahood levivad üle Lääne-Eesti põhja suunas. Mitmel pool tekib udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +5 kraadini, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Hommikul sajab saartel ja läänerannikul hoovihma, ida pool on ilm sajuta ja mitmel pool ka selge, kohati püsib udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 7 kraadini, saarte rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeval sajab Eestis vihma vähe, kuid ida- ja kirdetuul läheb tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 1 kraadist 6 kraadini, rannikul on sooja kuni 11 kraadi, päeval on sooja 9 kuni 14 kraadi.

Neljapäeval läheb ilm sajusemaks. Tuul puhub idakaarest, olles sisealadel mõõdukas, rannikul puhanguline. Öösel on sooja 3 kraadist sisemaal 11 kraadini rannikul, päeval 9 on kuni 14 kraadi.

Reedel sadu harveneb, kuid tuul on puhanguline ning öösel on sooja 5 kuni 10, päeval 12 kuni 15 kraadi. Laupäeval on sadu vaid üksikutes kohtades. Öö on eelnevast jahedam, päevamaksimumid võivad tõusta ka üle 15 kraadi.