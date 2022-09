Ukraina presidendi hinnangul on järjestikused Vene rünnakud Donetskis küüniline viis Vene enda sõdureid tappa. Zelenski sõnul on Donbass jätkuvalt Vene vägede põhieesmärk. Okupeeritud Melitopolis kardetakse sundmobiliseerimist Vene väkke. USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale. Ameerika Ühendriikide sõnul ei ole praegu näha märke Hiina abist Venemaale Vene-Ukraina sõjas.

Oluline 27. septembril kell 6.50:

- Zelenski: Donetski oblast on Ukraina põhieesmärk;

- Odessas tulistati alla kolm kamikaze-drooni;

- Okupeeritud Ukraina aladel kardetakse sundmobiliseerimist Vene väkke;

- USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale;

- USA välisministeerium: pole märke Hiina abist Venemaale;

- Valge Maja ähvardas anneksioonide korral Venemaad tõsiste majanduslike tagajärgedega;

- Kasahstan teatas Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamisest.

Zelenski: Donetski oblast on Ukraina põhieesmärk

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul püüavad Ukraina väed teha endast kõik, et piirata Venemaa jõupingutusi Donetski oblastis. Zelenski sõnul on Vene okupantide jaoks Donbass jätkuvalt põhieesmärk.

Ukraina presidendi hinnangul kasutab Venemaa mobilisatsiooni oma kaotuse edasilükkamiseks, et oleks "mingigi tegevus rindel".

"Pidevad pealetungikatsed Donetski oblastis lähevad kindlasti sõjaajalukku kui üks kõige küünilisem viis, kuidas omaenda sõdureid tappa," hindas Zelenski oma õhtuses videopöördumises olukorda.

NYT: paljud Wagneriga sõdivad Vene vangid annavad lahingute käigus kiirelt alla

Ukraina sõdurite hinnangul on Bahmuti rindejoonele lisandunud separatistlike piirkondade vangid, kes on Wagneri palgasõdurite hulka värvatud. Ühe ukrainlasest sõduri sõnul saadab Wagner vangid vähese tuletoetusega otse ründama, vahendab The New York Times.

Selliste taktikate tõttu on Ukraina vägedel piirkonnas tekkinud suur hulk vangidest sõjavange, keda Vene väed sõjavangide vahetuste raames ka tagasi ei taha.

Samuti hindasid lehega suhelnud Ukraina ohvitserid, et HIMARS rünnakud ei mõjuta Vene logistikat nõnda nagu suvel. Sellest võib tuletada, et venelased on hakanud oma laskemoona hajutama.

Odessas tulistati alla kolm kamikaze-drooni

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et hävitasid Dnepri jõe ületamiseks mõeldud Vene praami. Samuti hävis lahingutes kolm Vene Pantsir õhutõrjesüsteemi, kuus tanki, viis haubitsat ning 14 ühikut muud soomustehnikat.

Lisaks teatas ringkond kolme kamikaze-drooni allatulistamisest, mis pidid tabama Odessa linnas asuvaid sihtmärke. Tõenäoliselt mõeldi siinkohal värskelt soetatud Iraani päritolu droone.

Okupeeritud Ukraina aladel kardetakse sundmobiliseerimist

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul on linna allesjäänud elanikud hirmul, et neid võidakse sundvärvata Vene väkke. Fedorovi hinnangul oli libareferendumite korraldamise põhipõhjus võimalus korraldada peale seda sundmobilisatsioon okupeeritud Ukraina aladel.

Fedorovi sõnul sunnitakse inimesi linnas libareferendumil hääletama ja mitte ainult iseenda eest, vaid ka nende eest enda leibkonnas, kes on linnast põgenenud.

Linnapea lisas, et mehed vanuses 18-35 ei saa enam okupeeritud aladelt naasta Ukraina kontrolli all olevale territooriumile.

USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale

Ameerika Ühendriikide Kongressis toimuvad arutelud uue Ukrainale antava abipaketi üle, kinnitas Reutersile asjaga kursis olev allikas.

USA välisministeerium: pole märke Hiina abist Venemaale

Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangu esindaja Ned Price sõnul ei ole praegu märke Hiina rahvavabariigi abist Venemaale seoses Vene-Ukraina sõjaga.

Samuti pole näha, et Hiina aitaks Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida, vahendas CNN.

Valge Maja ähvardas anneksioonide korral Venemaad tõsiste majanduslike tagajärgedega

Ameerika Ühendriigid ei kavatse kunagi tunnustada Venemaa okupeeritud alasid Ukrainas millegi muuna kui Ukraina osana, kinnitas Valge Maja esindaja Karine Jean-Pierre CNN-le.

Jean-Pierre lubas USA poolt kiireid ja karme sanktsioone Venemaa vastu kui Venemaa liigub okupeeritud alade annekteerimisega edasi.

Kõneisik lubas, et USA vastus Vene tegevusele selgub lähipäevil.

Kasahstan teatas Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamisest

Kasahstan teatas, et järgib rahvusvahelist riikide territoriaalse terviklikkuse printsiipi.

Kommentaar anti seoses isehakanud Luhanski ja Donetski "rahvavabariikide" Venemaaga ühinemise libareferendumite korraldamisega.

Ühendkuningriik teatas uutest sanktsioonidest Venemaa vastu

Sanktsioonide alla lähevad Vene tippametnikud, kes on seotud Ukrainas korraldatavate libareferendumitega. Lisaks lähevad teiste seas sanktsioonide alla Gazprombanki ja Sberbanki juhid ja nõukogu liikmed.

Briti välisministri James Cleverly sõnul ei saa relvaähvardusel korraldatud hääletused olla kunagi vabad. Kokku lisasid britid sanktsioonide alla 92 isikut.

Aatomiagentuuri juht valmis see nädal pidama vaenupooltega kõnelusi

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi teatas esmaspäeval, et on valmis pidama Ukrainas kõnelusi Ukraina ja Vene esindajatega Zaporižžja tuumajaama ümber turvatsooni rajamiseks.

Grossi sõnul on ta mõlema osapoolega juba praegu kontaktis.