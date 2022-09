EPL: välisministeeriumi sanktsiooni-idee jätaks Venemaale miljardi jagu Eesti firmade vara

Eesti välisministeerium on esitanud Euroopa Liidus Venemaale täiendavate sanktsioonide kehtestamise ettepaneku raames idee panna piirangud Vene riiklikule raudtee-ettevõttele, see aga võib Eesti oma ettevõtted ilma jätta kuni miljardi euro väärtuses Venemaal asuvast varast, teatab Eesti Päevaleht.

"Eesti transiidiettevõtted ja raudteesektor said nädal tagasi kinnituse, et välisministeerium on saatnud Brüsselisse arutamiseks ettepaneku kehtestada Venemaa Raudteedele (RŽD) sanktsioonid, misjärel lõppeks selle firmaga igasugune majanduslik koostöö. Mõjuhinnanguid raudtee-ettevõtetelt alles küsitakse. Peamiselt kannataksid Soome ja Eesti ise. Venemaa saaks aga endale ligi miljardi euro jagu Eesti firmade vara, kui nende vagunid piiri taha kinni jäävad," kirjutas Eesti Päevaleht (EPL) teisipäeval.

Välisministeerium keeldus EPL-ile kinnitamast, kas Venemaa Raudteede vastaseid sanktsioone üldse ette valmistatakse ja jättis ettevõtete hirmude kohta sisulise vastuse andmata. Samuti ei kommenteeri nad, kas esitatud ettepaneku saaks Euroopast n-ö tagasi kutsuda või on neil plaan, kuidas soovitud sanktsioon ikkagi nõrgestaks Venemaad, mitte ei kahjustaks Eesti enda firmasid, tõdes leht.

Ideed kritiseerisid teravalt sektori esindajad. "Sisuliselt kingitakse Venemaale Eesti ettevõtjate vara ligi miljardi euro väärtuses ning aidatakse suurendada Venemaa mõju ja tulusid Kesk-Aasias," ütles lehele logistika- ja transiidiassotsiatsiooni juhatuse esimees Andres Valgerist, kelle hinnangul paistab idee "õõnestustegevusena meie riigi vastu ja Venemaa abistamisena".

"Loodan, et Eesti ametivõimud kontrollivad, kas selle idee autor on tavaline "Kremli kasulik idioot", keda Euroopas on palju, või on midagi tõsisemat," ütles EPL-ile Balti riikide suurima eraraudtee-ettevõtte Skinest Rail, mille vagunipargis üle 8000 vaguni, omanik Oleg Ossinovski.

Eesti Päevaleht aga toetas sisuliselt sanktsioonide ideed oma juhtkirjas, tõdedes, et sõda tähendabki seda, et vaenlasega äri ei aeta.