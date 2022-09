Tallinnas on müügil 145 korterit hinnaga üle poole miljoni euro

Tallinnas on praegu müügil 145 korterit, mille eest küsitakse üle poole miljoni euro, neist 16 on müügil enam kui ühe miljoni euro eest.

"Oleme tagasi olukorras, kus üle poole miljoni maksvate korterite pakkumine ületab selgelt nõudlust. Kui keskmiselt on sel aastal tehtud kümmekond sellise hinnaklassi tehingut kuus, siis järelikult on praegune "laojääk" juba rohkem kui aasta maht. Nii on müügiperioodid pikenenud enam kui kuue kuu peale, mis iseenesest ongi pigem normaalne olukord kallima otsa korterite müümisel," ütles 1Partner Kinnisvara elamispindade tegevjuht Meelis Ränk.

Ränki sõnul on suur osa kalleid kortereid ka viimase aasta hinnarallist mõjutatuna selgelt ülehinnatud.

"Ma pakuks, et umbes kolmandikul võib hinnakorrektsioon ees oodata. Seda ei tohi segi ajada jutuga hinnalangusest, kuna tegemist on lihtsalt ülepingutatud hindadest õhu välja laskmisega," ütles Ränk. Tema sõnul on turg endiselt aktiivne. "Kui eelmisel aastal müüdi Tallinnas 70 enam kui pool miljoni euro maksvat korterit, siis selle aasta esimese kaheksa kuuga juba 81."

Ränki sõnul oleks poolemiljonilise korteri puhul esmane sissemakse suurusjärgus 100 000 eurot ning laenuga oleks sellisel juhul vaja katta 400 000 eurot, mis tähendab praeguste intresside juures umbes 2000 euro suurust igakuist makset.

"Inimesi, kellele üle poole miljoni maksvate korterite ost on jõukohane, lisandub vähe. Samas enamus neist, kelle sissetulek seda juba võimaldab, on endale ka kena kodu viimastel aastatel soetanud," põhjendas Ränk müügiperioodide pikenemist.

Tallinnas on hetkel müügis ka 16 korterit, mille eest küsitakse üle miljoni euro. "Selliste väga eksklusiivsete elamispindade puhul võib müügiperiood osutuda veelgi pikemaks ja pole ime, kui kokkuleppeni jõudmisel langeb algselt küsitud hind mõne uue luksusauto või väiksema korteri maksumuse võrra," lisas Ränk.