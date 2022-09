Raplamaa koguteose kolmas osa sai valmis

Valminud on Raplamaa koguteose kolmas raamat, millesse on koondatud Raplamaa inimeste keele ja meele lood.

Koguteosest saame teada, millele toetub raplamaalaste keel, kuidas on sündinud sealsed koha- ja perekonnanimed, millised on Rapamaa rahvarõivad, kus paiknevad maakonna silmapaistvamad küla- ja alevi-arhitektuuri rajatised. Raamatu koostas ja kujundas ajakirjanik Viio Aitsam.

Teose väljaandmist vedanud Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Silvi Ojamuru rääkis Olev Kengile, et raamatu autorid on oma ala asjatundjad, kellest enamikul on seos Rapla maakonnaga.