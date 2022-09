Setumaal põrkas väikebuss kokku reisirongiga

Setomaa vallas Kolodavitsa külas juhtus raske liiklusõnnetus, kus väikebuss põrkas kokku reisirongiga. Kaks inimest said raskelt viga.

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles ERR-ile, et häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Veski ülesõidukohal kell 11.29.

Kiik rääkis, et päästjatel oli tükk tegu, et kaks raskelt viga saanud meest väikebussist välja saada.

"Esimene mees saadi kätte kell 11.47 ja teine kell 12.36. Mõlemad mehed viidi Tartu ülikooli kliinikumi," ütles Kiik.

Kolmas väikebussis olnud mees sai kohapeal esmaabi. Kiik rääkis, et rongis oli juht ja kaks reisijat ning nemad viga ei saanud.

Kiik märkis kella 13 ajal, et rong on liikumisvõimeline, aga praegu on väikebuss veel rööbastel ning oodatakse treilerit.