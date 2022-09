Kallas sai Kaliningradi eralduskatse ära jäämisest teada enne pöördumist

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et sai vahetult enne neljapäeval tehtud erakorralist telepöördumist teada, et Venemaa lükkab Kaliningradi elektrisüsteemi eralduskatse edasi, ent otsustas pöördumise ikkagi ära teha.

"Vahetult enne selle pöördumise tegemist ma sain teada, et see Kaliningradi katse jäi ära. Küsisin, kas ma võtan selle elektri teema välja, aga arvamus oli, et kuna see risk ei ole mitte kuhugi kadunud, see ei juhtu täna, see ei juhtu sellel nädalavahetusel, aga see võib juhtuda talve jooksul, siis on õige, et ma inimesi siiski sellest teavitan ja inimesed saavad selleks ettevalmistusi teha," rääkis Kallas.

Telepöördumist ajendas Kallase sõnul tegema siiski laiem põhjuste ring.

"Mind ajendas sellist pöördumist tegema see, et meil on 30 aasta jooksul, kui me oleme olnud iseseisvad, esimest korda selline olukord, kus Venemaa on kuulutanud välja mobilisatsiooni. Ja kuna meil samal ajal oli plaanitud ka lisaõppe kogunemine, siis tekitas see väga palju ärevust inimeste sees, et kas see tähendab tõesti, et nüüd see sõda jõuab ka meile. Ja oli meil ühtne arutelu valitsuskabinetis, et selleks, et inimeste ärevust maha võtta, siis seda peaks tegema. Ja kuna meil oli ka energiateemade arutelu ja ka need riskid tulid sealt välja, siis oli ka mõte, et kindlasti peaks inimesi teavitama. Kindlasti see elektriteema sai sealt rohkem tähelepanu, kuigi seal olid olulised teemad," lausus Kallas.

"Teema number üks. Venemaal on mobilisatsioon, mida see meile tähendab? Teema number kaks oli see, et meil on lisaõppe kogunemine, aga samas sõjalist ohtu meie piiri taga ei ole. Teema number kolm oli see, et Vene kodanikud, kes satuvad mobilisatsiooni alla ja piirid. Teema number neli oli see, et kuidas peaks mobilisatsiooni kutsele vastama Eestis elavad Vene kodanikud ja teema number viis oli elekter," võttis Kallas oma telepöördumise sisu kokku.

"Kui meil on selline teadmine nagu meil neljapäeval oli ja endiselt on, siis palju suurem kahju on sellest, kui inimesed ei tea ette valmistada. See, et on ära müüdud vist 200 elektrigeneraatorit, tähendab seda, et 200 peret on kaitstud," ütles Kallas.

"Miks see on oluline? Me teame, et me oleme ka hübriidsõjas Venemaaga. See tähendab, et Venemaa otsib selliseid konkse, kuidas ta saab meile võimalikult palju viga teha. Kui me teeme selleks vastavaid pingutusi ja kõik reageerime, et teate, et te ei hirmuta meid, sest meie saame hakkama, siis on Venemaal ka vähem ahvatlust selliseid võtteid meie peal kasutada," sõnas Kallas.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Kallaselt, et kas see tõukas teda inimesi võimalikest elektrikatkestustest rääkima. "Jaa, sest see teadmine meil on, et Venemaa võib meie peal neid asju kasutada," lausus Kallas.

Kallas sai ühiskonnas pärast oma telepöördumist erinevatest kohtadest kriitikat, sealhulgas olid kriitilised ka kõik parlamendierakondade esimehed, kaasa arvatud Reformierakonna koalitsioonipartnerid.