Pärnu Eliisabeti kogudus vajab kiriku kordategemiseks veel üle miljoni euro

Pärnu Eliisabeti kogudus on viimastel aastatel saanud kirikuhoone kordategemiseks sadu tuhandeid eurosid, kuid et kõik päris korda saaks, läheb veel vaja üle miljoni euro. Tänavuse jõulujumalateenistuse kannab ETV üle just Eliisabeti kirikust.

Eliisabeti kiriku leerisaali kogunesid koguduse juhatuse kutsel poliitikud, ettevõtjad ja ametnikud, kes on juba kiriku renoveerimist nõu ja rahaga toetanud ja kellelt kirik loodab tuge edaspidigi. Kogudus on paaril viimasel aastal saanud riigilt suuri summasid ja töödega on tänu sellele pikk samm edasi astutud.

"2020. aastal me saime 200 000 eurot, 2021. aastal me saime 220 000 eurot kiriku restaureerimiseks. Pluss Pärnu linn on meid toetanud igal aastal 35 000 euroga. Me oleme teinud enam-vähem korda katuse, aga katus on üks osa kirikust. Praeguse hinnangu järgi oleks meil tarvis rahalisi vahendeid 1 350 000 euro ulatuses," rääkis koguduse juhataja Andres Riivits.

Juba mitukümmend aastat on varem valge kirikuhoone kandnud punast värvkatet. Nüüd saab kirik taas valgeks.

"Sellelt kirikult on võetud värviproovid ja enamik värviproove erinevatel ajajärkudel näitab, et selle kiriku põhivärv on siiski valge. Jääme siis selle juurde ja arvame, et me saame ta rüütada taas uhkesse valgesse kleiti," ütles Riivits.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikufondi juhataja Janek Mäggi ütles, et annetuste saamiseks tuleb tööd teha.

"Annetuste maht on kokku kuivanud mõnevõrra ja just sellepärast, et inimestele ei ole räägitud, kuidas need hooned korda saavad, kui teie ei aita," ütles Mäggi.

Kirikufond kogub oma tänavuse jõulukampaania ajal raha Eliisabeti kirikule.

"Me küsime tavaannetajatelt, kes väikeseid summasid annavad, kümme, 15, 20, 50, 100 eurot. Ettevõtjatelt küsime 2023 eurot. Toomkirikule annetati üle 80 000 euro eelmisel aastal. Loodame, et Pärnu Eliisabet on niisama populaarne või populaarsemgi. Seda enam, et jumalateenistus tuleb siin. Peapiiskopi jõulujumalateenistused käivad erinevates Eesti kohtades. Eelmisel aastal oli Puhjas ja seekord tõesti Pärnu Eliisabeti kirikus. Loodame, et see annab inimestele jõudu juurde," rääkis Mäggi.