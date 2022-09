Kolmapäev toob mõnel pool hoovihma

Kolmapäeva öö tuleb valdavalt selge taevaga ja sajuta. Kohati on udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul ja saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, rannikul kuni 11 kraadi.

Ka hommik on laialdaselt selge ja sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 4 kraadist Võrus kuni 9 kraadini Kuressaares.

Päev on muutliku pilvisusega. Ida-Eestisse jõuavad vihmahood ja liiguvad lääne suunas üle mandri. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Septembrikuu lõpp tuleb hoovihmade saatel. Pilvi on, kuid siin-seal saab siiski ka päikest näha. Kui laupäeval on taevas veel muutlik ning vaid kohati sajab hoovihma, siis pühapäevaks on oodata juba märksa pilvisemat ja vihmasemat ilma. Kõigil neljal päeval jääb õhutemperatuur vahemikku 8 kuni 14 kraadi. Öösel langeb 4 kuni 5 kraadi vahele, vaid rannikul on soojem, kuni 11 kraadi.