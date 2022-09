Eesti Energia juhiks pürgijad peavad kandideerimisest teada andma esmaspäevaks

Konkursiteates on üldsõnaline kirjeldus, millele kõigele uus juht peaks vastama, konkreetsemana tuuakse välja, et kandidaadil peab olema varasem kogemus tippjuhina suurettevõttes. Konkursi viib läbi personaliotsingufirma Tripod, mille kodulehel on samuti konkursiteade avaldatud.

14. septembril teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere rääkis ERR-ile, et nõukogul polnud Sutterile etteheiteid, aga taheti ettevõtte juhtimisele värskemat pilku. Sutter on juhtinud Eesti Energiat viimased kaheksa aastat.

Ajakirjanduses on spekuleeritud, et Sutterile said saatuslikuks erimeelsused peaminister Kaja Kallasega. Samuti on meedias pakutud, et üheks võimalikuks kandidaadiks Eesti Energia juhi kohale on pragune Eleringi juht Taavi Veskimägi, kes pole ise aga kandideerimist ei kinnitanud ega ka ümber lükanud.