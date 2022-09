Eesti Energia juhti otsitakse nii avaliku konkursi kui ka sihtotsinguga

Konkursiteates on üldsõnaline kirjeldus, millele kõigele uus juht peaks vastama, konkreetsemana tuuakse välja, et kandidaadil peab olema varasem kogemus tippjuhina suurettevõttes. Konkursi viib läbi personaliotsingufirma Tripod, mille kodulehel on samuti konkursiteade avaldatud.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere sõnul ilmus konkursiteade ka eelmisel nädalal ning see napp kaks nädalat on tema hinnangul piisav aeg, et huvitatud saaksid oma osalemisest teatada. "Ka meie palgatud konsultatsioonifirma ütles, et see on täiesti tavapärane aeg. Arvestades Eesti Energia juhi vahetumise kajastamist meedias, siis jõudis see info paljudeni kindlasti koheselt. Minu hinnangul peaks olema piisav aeg," lausus Mere.

Lisaks avalikule konkursile andis Eesti Energia Tripodile ülesande korraldada ka sihitud otsing. Ka need kandidaadid selguvad oktoobri alguseks, sihtotsinguga pöörduti Mere sõnul mitmekümne inimese poole. "Seal oli palju tugevaid juhte. Me üritame võimalikult laiapõhjaliselt otsida," nentis ta.

Oktoobris töötatakse läbi pikem nimekiri ning plaan on novembri alguseks leida viis-kuus kandidaati, kellega tehakse intervjuud, ütles Mere.

"Detsembriks loodame ühe-kahe kandidaadiga pidada juba sisulisi läbirääkimisi tingimuste üle. Kui kõik hästi läheb, saab juba selle aastanumbri sees uue juhi nime välja öelda, kui ei, siis jaanuari alguses," lausus ta.

Eesti Energia uus juht asub tööle järgmise aasta 1. aprillist.

14. septembril teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere rääkis ERR-ile, et nõukogul polnud Sutterile etteheiteid, aga taheti ettevõtte juhtimisele värskemat pilku. Sutter on juhtinud Eesti Energiat viimased kaheksa aastat.

Ajakirjanduses on spekuleeritud, et Sutterile said saatuslikuks erimeelsused peaminister Kaja Kallasega. Samuti on meedias pakutud, et üheks võimalikuks kandidaadiks Eesti Energia juhi kohale on pragune Eleringi juht Taavi Veskimägi, kes pole ise aga kandideerimist ei kinnitanud ega ka ümber lükanud.