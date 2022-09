Imaveres põrkas kokku kolm veokit, ühe juht hukkus

Kella 12.30 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Imavere külas põrkasid esialgsetel andmetel kokku kolm veoautot, millest üks süttis. Põlema läinud veoauto juht hukkus. Teised veokijuhid said kergemaid vigastusi ning haiglaravi ei vajanud, ütles ERR-ile Kesk-Eesti politsei välijuht Kaspar Kõiv.

"Esialgne info on, et üks veokitest kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku kahe vastu tulnud veokiga. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine," ütles Kõiv.

Õnnetuskohas on liiklus suletud ja politsei reguleerib liiklust. Tartu poolt tulijad suunatakse ümber Imavere kaudu. Tallinna poolt tulijad alates Koigist sõidavad Rutikvere kaudu. Kõiv ei osanud prognoosida, kauaks liiklus häiritud on, kuid see võib olla suletud veel tunde.

Sündmuspaigal töötavad politseinikud ja päästjad.