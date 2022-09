Lõuna-Korea autotööstust häirib USA uus elektrisõidukite maksusoodustus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA uus elektriautode maksusoodustus häirib Lõuna-Korea autotootjaid, kuna soodustus kehtib nüüd ainult Põhja-Ameerikas kokkupandud elektrisõidukitele.

Mais külastas USA president Joe Biden Lõuna-Koread. Hyundai lubas siis USA-sse investeerida 10 miljardit dollarit ja luua riiki tuhandeid uusi töökohti. Biden tänas siis Hyundai juhti Euisun Chungi.

"Me ei vea teid alt," ütles Biden.

Neli kuud hiljem on Chung aga vihane. Eelmisel kuul muutis USA elektrisõidukite ostmisel 7500 dollari maksusoodustuse saamise nõudeid. Alates 16. augustist kehtib soodustus ainult nendele sõidukitele, mis on kokku pandud Põhja-Ameerikas, vahendas The Wall Street Journal.

Hyundai ja Kia toodavad oma elektrisõidukeid praegu ainult Lõuna-Koreas ja tarnivaid neid siis välismaale. Mõlemad firmad teatasid ühisavalduses, et USA uued reeglid piiravad ameeriklaste valikuvõimalusi.

"Toetame lahendusi, mis tagavad klientidele ja firmadele võrdsed võimalused," teatasid ettevõtted.

Euroopa ja Jaapani autofirmad seisavad silmitsi sarnaste väljakutsega. Siiski on kõige vihasemad Lõuna-Korea firmad. Riigi uus president Yoon Suk yeol lubas samuti oma valimiskampaanias suurendada USA-ga ärisidemeid. Bideni administratsioon tahab aga Lõuna-Koreaga laiendada julgeolekualast koostööd, et piirata regioonis Hiina mõjuvõimu kasvamist.

Mõned analüütikud leiavad, et Bideni siseriiklik tegevuskava ja välispoliitika on üksteisega vastuolus. Mõned meediaväljaanded võrdlesid Bideni siseriikliku tegevuskava endise presidendi Donald Trumpi MAGA loosungiga. MAGA on lühend Trumpi loosungist Make America Great Again (eesti keeles: Tehkem Ameerika taas suure(pärase)ks).

Hyundai on Lõuna-Korea üks suurimaid konglomeraate ja tööandjaid. Firma osakaal USA elektrisõidukite turul on üheksa protsenti. 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul müüdi USA-s kokku umbes 373 000 elektrisõidukit.