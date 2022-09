Neljapäev tuleb pilvine

Neljapäeval koondub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja ilm muutub hallimaks. Päev on enamasti pilvine ja õhutemperatuur jääb 8 ja 12 kraadi vahele.

Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Kohati sajab vihma, pärast keskööd on Põhja-Eestis sadu juba laialdane. Paiguti tekib udu. Idakaare tuulel on kiirust 2-7, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, rannikul kuni 11 kraadi.

Neljapäeva hommik on enamasti pilvine. Vihma sajab põhiliselt Harju- ja Virumaal. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12, Soome lahe ääres kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, saarte rannikul kuni 11 kraadi.

Päev on ka enamasti pilvine. Vahetevahel sajab vihma. Puhub idakaare tuul 3-8, hommikupoolikul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 8..12 kraadi.

Ka Reede on hall ja siin-seal sajab vihma. Laupäev võib see-eest olla selge ning tähise taevaga ööl võib temperatuur olla 0-lähedane. Päev peaks aga päikeselise sügisilma kinkima ja termomeetrinäidud kuni 15 kraadini tõstma.

Pühapäevast alates võtavad madalrõhkkonnad meid piiramisrõngasse ja tõenäoliselt kisub vihmale.