Orkaan Ian räsib Floridat ja 1,8 miljonit inimest jäi elektrita

Floridasse jõudes oli Ian neljanda kategooria orkaan, mille tuulekiirused ulatusid pea 70 meetrini sekundis, vahendas Financial Times.

Florida kuberner Ron DeSantis hoiatas, et torm jätkab neljapäeval osariigi laastamist. "See torm kahjustab Florida osariiki," ütles DeSantis

Osariigi suurim elektrifirma Florida Power & Light hoiatas, et orkaan kahjustab elektritaristut. Firma teatel tuleb osa taristust hiljem uuesti üles ehitada.

"Laastav Ian on torm, millest räägime veel palju aastaid," ütles riikliku ilmateenistuse juht Ken Graham.

USA president Joe Biden ütles, et võttis ühendust DeSantisega ja lubas, et föderaalvalitsus teeb kõik endast oleneva, et aidata Floridat tormiga toime tulemisel. USA hädaolukordade agentuur (Fema) saatis Floridasse 700 ametnikku.

Lähedalasuvasse Alabama osariiki saadeti 3,5 miljonit liitrit vett ja 128 000 gallonit kütust. Fema saatis Floridasse veel 300 kiirabiautot. Teistest osariikidest peaks Floridasse veel saabuma umbes kaks tuhat rahvuskaardi liiget.