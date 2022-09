Valitsus kiidab heaks riigieelarve kava

Järgmise aasta eelarve suurenevate kulude katteks tuleb riigil võtta 250 miljonit eurot laenu. Kuna kulude tase püsib nelja aasta jooksul ühesugusel tasemel, tuleb samas suurusjärgus laenu võtta ka järgnevatel aastatel. Riigi võlakoormus tõuseb 2026. aastaks 19 protsendilt 26 protsendile sisemajanduse kogutoodangust.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on eelarve prioriteet riigikaitse ja julgeolek, mis tähendab kaitsekulude suurenemist esmakordselt miljardi euroni. Teine oluline teema on inimestesse panustamine, kuhu alla mahuvad palgatõusud, toetused ja raha haridusse.

Kulud on järgmise aasta riigieelarves tuludest selgelt suuremad. Peaminister kinnitas, et struktuurne defitsiit on 2,6 protsenti.