Üks rongi ette jäänud bussis olnud piirivalvur suri

Teisipäeva ennelõunal juhtus Võrumaal Setomaa vallas raske liiklusõnnetus, kus piirivalve kiirreageerijate buss sõitis tõkkepuuta raudteeülesõidul ette reisirongile. Väikebussis olnud kolm piirivalvurit said viga, neist kaks väga raskelt.

"Meedikute pingutustest hoolimata suri eile õhtul piirivalve kiirreageerija, 39-aastane mees," teatas politsei- ja piirivalveamet neljapäeval.

Lõuna prefekt Vallo Koppel avaldas kolleegi kaotuse puhul kaastunnet tema lähedastele: "See on korvamatu löök lähedastele ja kogu politseiperele. Minu südamlik kaastunne kõikidele Alari lähedastele, sõpradele ja kolleegidele, kes temaga koos aastate jooksul Eestit teeninud on."

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Baldur Pildeni sõnul liikus politseibuss Piusalt Koidula suunas, kui sõitis raudteeülesõidul ette Koidulast Tartu suunas liikunud reisirongile. "Praeguse info kohaselt ei olnud kiirreageerijad teenindamas väljakutset, küll täitsid nad teenistuskohustusi ning olid teel treeningule. Mis põhjusel nad lähenevat reisirongi ei märganud ning sellele ette sõitsid, on alles selgitamisel," selgitas operatiivjuht.

"Õnnetuses raskelt viga saanud piirivalvurite masinast kätte saamiseks tuli päästjatel nad välja lõigata. Kaks piirivalvurit said õnnetuses väga raskelt viga ning nad viidi TÜ kliinikumi, kolmandale piirivalvurile anti esmaabi kohapeal ning tema haiglaravi ei vaja," selgitas operatiivjuht.

Raske liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolud on selgitamisel kriminaalmenetluses.