Sanktsioonide tõttu üritab Kreml taastada külma sõja aegset lennukitööstust

Venemaa riiklik kontsern Rostec väitis, et toodab 2030. aastaks tuhat lennukit. Pärast Ukraina sõja puhkemist lõpetasid lääneriikide lennukifirmad Boeing ja Airbus koostöö Venemaa firmadega. Venemaa lennundussektorit räsib nüüd varuosade puudus , vahendas The Telegraph.

"Välismaa lennukid kaovad lennukipargist. Usume, et see protsess on pöördumatu ning Boeingu ja Airbusi lennukeid Venemaale enam kunagi ei tarnita," teatas Rostec.

Rostec kontrollib ettevõtet United Aircraft Corporation. See firma on Venemaa lennukitootjate, nagu Iljušin, Tupolev ja Mikojan emafirma. Pärast raudse eesriide langemist keskendusid Venemaa lennukitootjad hoopis sõjalennukite arendamisele.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel pärinesid 2021. aastal pooled Venemaa lennukitööstuses kasutatud komponentidest välisriikidest.

Venemaa suured lennufirmad nagu Aeroflot on viimaste aastakümnete jooksul ostnud sadu Boeingu ja Airbusi lennukeid. Lennufirmad vahetasid välja nõukogudeaegsed lennukid, kuna nendega polnud ohutu reisida. 181 Aerofloti käsutuses olevast lennukist on nüüd ainult kuus Venemaal ehitatud.