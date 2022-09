Iraani rünnakute tõttu hukkus Iraagis 13 inimest

Iraani armee pommitas Iraagi põhjaosas asuvat kurdide piirkonda. Islamiriik väidab, et kurdide rühmitused külvavad Iraanis rahutusi. Meedia teatel ründas Iraan kurdide positsioone täppisrakettide ja hulkurdroonidega, vahendas Rfe/rl.

Pentagoni teatel tulistas riigi armee alla ühe Iraani drooni. USA teatel ohustas droon riigi sõjaväelasi.

"Ükski USA sõjaväelane ei saanud rünnakute tagajärjel haavata. USA varustus ei saanud kahjustada," teatas Pentagon.

Iraanis jätkuvad kokkupõrked protestijate ja politsei vahel. Islamiriik proovib ohjeldada naiste õiguste eest seisvat protestiliikumist.

Iraani võimude teatel on protestide tõttu hukkunud 60 inimest. Organisatsiooni Iran Human Rights teatel on surma saanud aga vähemalt 76 inimest. Võimud on vahistanud vähemalt 1200 inimest.