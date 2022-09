Fotod: Võõbu-Mäo lõik valmib vaatamata hinnatõusule õigeaegselt

Autoliiklus suunati Võõbu-Mäo lõigule kolmapäeval. Kuna väikeses mahus tööd on veel teha, võeti esialgu kasutusele neljast sõidurajast kaks. Ehitajal tuli maantee rajamiseks välja kaevata suures koguses paasi ja turvast, rajada sildu ja ökodukte.

"Töövõtja on olnud väga tubli ja koostööks valmis. Mõtles läbi ja pakkus erinevaid lahendusi. Lõigu pikkus on 16 kilomeetrit. Võrreldes eelmise trassiga lõik lühenes kahe kilomeetri võrra, ajavõit on umbes kaheksa minutit. Siin on erinevad rajatised ehitatud: siin on Võõbu viadukt, Anna liiklussõlm, ökoduktid, väikeulukite rajatised," rääkis transpordiameti Põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljov.

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine praegu käib ja veel on vaja teha haljastustöid. Ja natuke ka Anna sõlmes ühendusteid.

Uus maantee juhitakse mööda nii Anna külast kui ka varem liiklusohtlikust Ussisoo lõigust. Vana maantee jääb avatuks kohalikule liiklusele.

Peatöövõtja, aktsiaseltsi GRK Infra ehitusjuht Kaido Ivask ütles, enam kui kahe aasta pikkune tööperiood kujunes vägagi pingeliseks.

"Probleeme on olnud materjalide tarnetega. Ja loomulikult väga suur väljakutse on olnud meie ettevõttele ka hinnatõusud, materjalide kallinemised. Tellija on lubanud teatud osas selle hüvitada. Ja kindlasti me oleme juba võtnud ja kindlasti jääb ka teatud osa meie ettevõtte kanda," lausus Ivask.

"Ka sellel objektil me kompenseerime bituumeni hinna kallinemise 1,7 miljoni euro ulatuses. Samamoodi kompenseerime ka muude tööde kallinemise üle miljoni euro. Kõik ehitatakse valmis vastavalt projektile," ütles Kisseljov.

Transpordiameti kinnitusel lepingulist eelarvet ei ületata. Objekti looda GKR Infra üle anda tähtaegselt ehk 25. novembril.