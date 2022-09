Reedel vihmahood harvenevad

Reede öö tuleb pilvine ja vaid üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ning kohati tekib udu. Tuul on vaikne, puhudes valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub lõunast, Lääne-Eesti saartel ka läänest kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 8, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning paiguti sajab ka vihma. Õhtuks pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on oodata 8 kuni 13 kraadi.

Oktoober algab pigem kauni sügisilmaga. Laupäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning saab ka päikest näha. Vaid kohati võib sadada nõrka vihma. Öösel jääb õhutemperatuur 0 ja +5 kraadi vahele, päeval tõuseb 15 kraadi juurde.

Pühapäev ja esmaspäev on juba märksa pilvisemad ning oodata on ka vihma. Teisipäevaks pilved hajuvad ning päev tuleb olulise sajuta. Õhutemperatuurid langevad öösel keskmiselt 5 kraadi juurde, päeval jäävad 9 ja 14 kraadi vahele.