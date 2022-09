Zaporižžja kuberner teatas reedel, et Venemaa armee pommitas tsiviilautode konvoid, mille tõttu hukkus vähemalt 23 inimest ja 28 inimest sai haavata. Kuberneri teatel tahtsid tsiviilisikud siseneda Venemaa poolt okupeeritud territooriumile, et sealt ära tuua oma sugulased.

Oluline 30. septembril kell 11.17:

- Putin tunnustas Vene vägede poolt okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja iseseisvust;

- Uuring: mobilisatsioon vähendas venelaste toetust Ukraina sõjale;

- Meedia: USA ostab Ukrainale Lõuna-Koreas toodetud relvastust;

- Kiiev: Valgevene valmistub Vene vägede vastuvõtmiseks;

- Venemaa jätkab Mõkolajivi pommitamist;

- Ukraina armee jätkab riigi lõunaosas Venemaa sõjatehnika hävitamist;

- ISW: Putin võis mobilisatsiooni käigus anda taas vastuolulisi korraldusi.

Putin tunnustas Vene vägede poolt okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja iseseisvust

Kreml avalikustas dekreedid, mille kohaselt Venemaa president Vladimir Putin tunnustas okupeeritud oblastite Hersoni ja Zaporižžja iseseisvust. Venemaa korraldas okupeeritud Ukraina aladel võltsitud referendumid ja reedel peaks Moskva ametlikult annekteerima neli Ukraina piirkonda.

Ukraina: Vene raketirünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt 23 inimest

Zaporižžja kuberner teatas reedel, et Venemaa armee pommitas tsiviilautode konvoid, mille tõttu hukkus vähemalt 23 inimest ja 28 inimest sai haavata. Kuberneri teatel tahtsid tsiviilisikud siseneda Venemaa poolt okupeeritud territooriumile, et sealt ära tuua oma sugulased, vahendas Reuters.

ISW: Ukraina väed on Lõmani peaaegu täielikult ümber piiranud

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed on peaaegu täielikult ümber piiranud Donetski oblasti põhjaosas asuva Lõmani linna. Linnas asuvad endiselt Vene väed. ISW teatel murdsid Ukraina väed Lõmanist põhja pool asuvatest Vene kaitseliinidest läbi. ISW teatel on Venemaa Lõmani saatnud kaitsma ka äsja mobiliseeritud üksused.

Sotsiaalmeedias levivad teated, et Ukraina väed on Lõmani täielikult ümber piiranud.

A Russian telegram channel is saying Lyman has been encircled and that LNR, BARS reserve units, and elements from Russia's 20th Combined Arms Army are still in the city. https://t.co/aWabxwkg7K — Rob Lee (@RALee85) September 30, 2022

Uuring: mobilisatsioon vähendas venelaste toetust Ukraina sõjale

Levada keskuse hiljutine küsitlus näitas, et 47 protsenti venelastest ütles, et tunnevad hirmu, kui kuulsid, et sadu tuhandeid venemaalasi saadetakse Ukrainasse sõdima. Uuring tehti 22.–28. septembril.

Veel 13 protsenti vastanutest ütles, et nad on sõja pärast vihased. 23 protsenti ütles, et tunnevad Venemaa üle uhkust, vahendas The Guardian.

Ukraina armee jätkab riigi lõunaosas Venemaa sõjatehnika hävitamist

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa juhtimispunkti. Ukraina teatel sai surma 43 Venemaa sõdurit. Mõkolajivi oblastis tulistas Ukraina armee alla kaks Venemaa hävitajat Su-25.

Meedia: USA ostab Ukrainale Lõuna-Koreas toodetud relvastust

Tšehhi meedia teatas oma allikatele viidates, et USA ostab Ukrainale miljardite dollarite eest raketiheitjaid ja laskemoona. Relvad tarnitakse Ukrainale Tšehhi vahendusel. Tehingu koguväärtus on umbes kolm miljardit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Valgevene valmistub Vene vägede vastuvõtmiseks

Ukraina armee peastaap teatas reedel, et Ukrainast 50 kilomeetri kaugusel asuvas Valgevene lennujaamas käivad ettevalmistustööd. Peastaabi teatel on käimas ettevalmistused lennuvälja pikaajaliseks kasutamiseks. Seda hakkavad kasutama ka Venemaa sõjaväelased.

Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure sõnul valmistub Valgevene vastu võtma kuni 20 000 Venemaal mobiliseeritud meest. Mobiliseeritud mehed peaksid täiendama juba Valgevenes paiknevaid Vene üksusi, kogenud ja värskelt mobiliseeritute suhtarv peaks olema üks viiele.

Venemaa jätkab Mõkolajivi pommitamist

Mõkolajivi kuberner Vitali Kim teatas, et Venemaa rakett tabas linnas kõrghoonet. Kimi sõnul jäid inimesed rusude alla lõksu. Mõkolajivi äärelinnas toimus vähemalt seitse plahvatust. Neljapäeva õhtul tabas hulkurdroon kesklinnas asuvat hoonet.

Venemaa jätkab ka Dnipro pommitamist, mille käigus sai üks inimene surma ja kaks inimest vigastada. Põlema süttis 50 bussi, kahjustada sai administratiivhoone.

ISW: Putin võis mobilisatsiooni käigus anda taas vastuolulisi korraldusi

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma viimases ülevaates, et Venemaa juht Vladimir Putin võis jälle mööda minna Venemaa käsuliinist ja anda otseseid korraldusi rindel viibivatele ohvitseridele. Rindel viibivad kindralid nõuavad, et Moskva saadaks juurde sõdureid. Seetõttu ei pruugi Venemaa anda mobiliseeritutele koolitust ja lähetab nad kohe rindejoonele. Kremli ametnike vastuolulised avaldused mobilisatsiooniprotseduuride kohta viitavad sellele, et Putin andis kõrgeima juhina taas vastuolulisi korraldusi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 500 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 59080 (võrdlus eelmise päevaga +500);

- tankid 2338 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 4932 (+23);

- lennukid 264 (+2);

- kopterid 225 (+1);

- suurtükisüsteemid 1391 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 333 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 176 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1003 (+8);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3768 (+17);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.