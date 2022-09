USA süüdistab Oleg Deripaskat sanktsioonidest mööda hiilimises

USA justiitsministeerium süüdistab Venemaa miljardäri Oleg Deripaskat sanktsioonidest mööda hiilimises. Deripaska on Venemaa alumiiniumihiiglase Rusal suuromanik.

Manhattani föderaalprokurörid süüdistavad Deripaskat sanktsioonidest mööda hiilimises, mille käigus ta rikkus USA seadusi. Prokurörid esitasid süüdistuse veel Jekaterina Voroninale, kes väidetavalt oli Deripaska elukaaslane. USA võimud süüdistavad Voroninat valeütluste andmises.

USA võimude teatel kulutas Deripaska ja tema meeskond sadu tuhandeid dollareid, et Voronina saaks Venemaalt reisida USA-sse, et seal sünnitada. Nii proovis Deripaska hankida oma lapsele USA kodakondsust. Prokuröride teatel keelati aga juba varem Voroninale riiki sisenemine, vahendas The Wall Street Journal.

USA proovib üha rohkem karistada Venemaa suurärimehi. USA hinnangul on Deripaska äritegevus olnud kooskõlas Vladimir Putini välispoliitiliste eesmärkidega.

"Tänast süüdistust tuleks võtta kui hoiatust, et kui nad proovivad, võetakse sanktsioone rikkunud isikud ka vastutusele," ütles USA prokurör Damian Williams.

USA lisas Deripaska sanktsioonide nimekirja juba 2018. aastal. Eelmisel aastal kaotas Deripaska kohtuasja, mille eesmärk oli sanktsioonide tühistamine.

Deripaska ütles märtsis, et Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu puhkeb Venemaal suur majanduskriis.