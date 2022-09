Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu liitub erakonnaga Eesti 200

Stoicescu sõnul liitus ta erakonnaga Eesti 200, sest peab oluliseks Eesti avatust, innovaatilisust, põhjamaisust ja positiivses võtmes mõõdukat rahvuslikkust ning liberaalse demokraatia väärtusi.

"Eesti 200 on just see erakond, mis seisab nende väärtuste ja põhimõtete eest. Olen pühendanud terve oma diplomaatilise- ja julgeolekukarjääri Eesti euroopaliku ja põhjamaise identiteedi süvendamisele ning tahan ellu viia seda ka poliitikas. Eesti peab Euroopa Liidus ja NATO-s seisma tugevalt oma huvide eest, kuid alati koostööd ja lahendusi otsides, mitte endasse sulgudes ja liitlaste ühtsust lõhkudes," rõhutas Stoicescu.

Kalev Stoicescu on kindel, et Eesti 200 saadab valimistel edu ning erakonnast saab kaalukeel uue valitsuse moodustamisel. Kinnitamata andmetel kandideerib Stoicescu riigikogu valimistel Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 viimasel aastal jõuliselt kasvatanud oma julgeolekuekspertide meeskonda erakonnas. Näiteks liitus erakonnaga varem president Ilvese ja president Kaljulaidi julgeolekunõunikuna töötanud Merle Maigre. "Eesti 200 suudab täna juhtida selgete sõnumite ja plaanidega Eesti välis- ja julgeolekupoliitikat," rõhutas Kallas.

Kalev Stoicescu on töötanud Eesti suursaadikuna USA-s, Kanadas, Mehhikos ja OSCE juures. Aastatel 2002-2014 töötas Stoicescu kaitsevaldkonna nõunikuna kaitseministeeriumis ning alates 2014 aastast on Stoicescu Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur.