USA endine ohvitser plaanis Venemaale müüa salajasi dokumente

Ajaleht The Times kirjutab, et USA võimud süüdistavad vandenõu organiseerimises armee endist ohvitseri. USA teatel plaanis endine ohvitser müüa Venemaale dokumente, mis sisaldasid USA kõrgemate sõjaväelaste ja nende sugulaste meditsiinilisi andmeid.

USA justiitsministeeriumi teatel tahtsid Jamie Lee Henry ja tema abikaasa varastada USA sõjaväebaasist meditsiinilisi dokumente. USA süüdistab neid nüüd vandenõus, vahendas The Times.

Prokuratuur väidab, et nad alustasid vandenõu sepistamist pärast Ukraina sõja puhkemist. USA teatel tahtsid nad abistada Kremlit. Henry töötas Fort Braggis ja omas nii ka ligipääsu tähtsatele dokumentidele.

Abielupaar sai kokku Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) salaagendiga. Paar arvas aga, et agent on Venemaa ametnik. Nad andsid agendile teada, et on valmis pakkuma Venemaale igasugust abi, isegi kui see tähendab vanglasse minekut.

"Minu seisukoht on, et seni, kuni USA Venemaa vastu sõda ei kuuluta, saan aidata Venemaad nii palju kui tahan," ütles agendile Henry.

Võimude teatel andis Henry üle mereväe luureteenistuse abikaasa andmed. Samuti andis ta üle veel õhuväe veterani sugulase terviseandmed.

Henry teatas 2015. aastal, et on transsooline. Ta oli esimene teadaolev transsooline ohvitser USA armees, vahendas CNBC.