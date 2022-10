Häädemeestel kohtusid 1980. aastatel koos karistust kandnud naisdissidendid

Parek ja Rasmane kohtuvad tihti, Ameerika Ühendriikides elav Ossipova pole kunagiste võitluskaaslastega ammu kokku saanud.

Alguses kavatsesid kunagised vanglakaaslased kohtuda Ikla piiril, aga siis valiti kohaks Häädemeeste muuseum. Kolmik istus 80ndatel aastatel kinni naissoost poliitvangidele mõeldud vanglas Mordvas. Pareki jutu järgi oli seal 12-14 vangi.

"Kui mina saabusin, olin kolmeteistkümnes. Mõned läksid ära, mõned tulid juurde. Aga too näitab, kui vähe oli neid üle terve Nõukogude Liidu. Ma ütleksin, et ma võiksin tänada Nõukogude Liitu selle eest, et nii huvitavate inimestega sain tuttavaks," rääkis Parek.

"Me patrame siin ja sõidame laiali. Me oleme ju vanad. Pani Lida on ju 97 ja ainult kolm korda kinni istunud: Stalini ajal, Brežnevi ajal ja Andropovi ajal," sõnas Parek.

Pani Lida on Lidija Rasmane, kelle Läti riik esitas 2018. aastal Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Parek ja Rasmane kohtuvad tihti, Tatjana Ossipovaga peetakse pikki telefonikõnesid. Rõõmustatakse, et on elatud pikk elu ja nähtud ka ilusat aega. Ja kõik kolm kurvastavad ühe ja sellesama asja pärast.

"Väga kurvastame sõja pärast ja väga loodame Ukraina võidule, sest teisiti lihtsalt ei saa olla," rääkis Rasmane.

Tatjana Ossipova elab juba 35 aastat Ameerika Ühendriikides. Asumiselt vabastati nad mehega tingimusel, et lahkutakse Nõukogude Liidust.

"Koos me istusime, koos võitlesime, koos nälgisime, koos istusime kartseris. Ja nüüd saame kõik kokku. See on suur õnn kohtuda. Ma nii väga igatsesin oma mehiseid sõbrannasid," ütles Ossipova.

Venemaa kallaletung Ukrainale Ossipovale lihtsalt pähe ei mahu. "See on Venemaa poolt kuritegu, see on kuritegu Ukraina ja kogu inimkonna vastu. Võimatu oli ette kujutada, et 21. sajandil midagi sellist võib juhtuda. Pärast kõiki mineviku õppetunde midagi sellist korraldada, see on arulagedus," sõnas ta.