Nädalavahetus jätkub rahuliku ilmaga

Kõige võimsam pilvepööris asus laupäeval Norra mere põhjaosas Islandi saare lähedal. Selle sajune lohk ulatus üle Skandinaavia Kesk-Euroopasse. Teine äikest täis sajuvöönd kulges Balkanilt Venemaale ning sellega seotud vihmapilvi jõudis ka Eestisse. Eesti põhjaosa oli samal ajal Põhja-Venemaalt ulatuva kõrgrõhuala poolt saju eest kaitstud.

Pühapäeval areneb Norra merelt Lõuna-Rootsi kohale ulatuvas madalrõhulohus uus osatsüklon ja liigub päeval Gotlandi saare lähedale. Eestit riivab selle kirdeserv. Samal ajal jääme ka Karjala kohal tugevneva kõrgrõhuala mõjualasse. Sajupilvi liigub peamiselt üle saarte ja Liivi lahe, mujal domineerib enam päike.

Öö vastu pühapäeva on Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma ja tekib udu. Puhub kagutuul 1-7, saartel puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati, peamiselt Eesti lääneservas sajab vihma. Mõnel pool püsib udu. Puhub valdavalt kagutuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eesti saartel pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Puhub idakaare tuul 3-8, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva öö on veel rahulik ja suurema sajuta, päeval hakkab põhja pöörduv tuul tugevnema ning Ida-Eestisse jõuab vihmasadu. Öösel on sooja 3-8, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 7 kuni 13 kraadi.

Teisipäev on Ida-Eestis vihmane, läänes on kuivem, tuul on tugev üle terve maa. Öö on eelnevast veidi soojem, päeval on sooja 10 kraadi ringis. Vihm ja tuul saadavad ka järgnevaid päevi. Õhk Eesti kohal läheb peale kesknädalat soojemaks.

Pühapäeval on tõenäosus sajuks ja puhanguliseks tuuleks Eesti lääneosas, mujal on udu hajudes ilm rahulik ja mitmel pool ka päikesepaisteline.