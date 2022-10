Vabaõhumuuseumis tähistati Piiriveere sibula ja kala päeva ja seto mihklipäeva

Suvetööde lõppu tähistav setude ja vanausuliste pidupäev algas vabaõhumuuseumis palvusega. Edasi sai aga uudistada nii Harjumaalt kui ka kaugemalt kohale tulnute laadakaupa ja nautida peomeeleolu.

"Minu juured on Setumaal ehk siis Setumaa pealinna Petseri lähedal, aga ma olen ikkagi kaua aega elanud Tallinnas. On ka siin Harjumaal suur kogukond. Meil on siin pakkuda oina ruuga ehk lambaliha suppi, see oli alati mihklipäeva toit, ja siis igasuguseid küpsetisi," rääkis muuseumi kuraator Elvi Nassar.

"Kirmas ja kargus, need on sellised asjad, mis on ikkagi setodele iseloomulikud, et eestlased küll ka mihklipäeva muidugi tähistavad, aga setode mihklipäev on kordi võimsam tegelikult, et tants ja trall ja, et Eestis on küll ka ja mihklipäeva laadad, aga setode mihklipäeva laat on oluliselt lustlikum," rääkis ürituse korraldaja Einike Sooväli.

Laadalt ei puudunud ka parim peipsi sibul, kala, ehtne seto hansa ja leelotamine.

Samuti hoiti meeles Ukrainas toimuvat sõda.

"Sellel aastal ma tegin nii palju hoidiseid, et me tõesti ei jaksa seda kevadeni ära süüa. Mõtlesin, et äkki kui ma panen need müügile niisama siin laadal, siis võibolla see toob sellist tulu, mida saaks suuremat summat. Ma loodan, et oleks tore kui oleks 200 eurot, et korraga saaksin Ukrainale annetada," rääkis hoidiseid müünud Anton.