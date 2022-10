Ukraina sõdurid heiskasid Lõmani linnas Ukraina lipu

Ukraina väed on heisanud Donetski piirkonnas asuvas Lõmani linnas Ukraina lipu, kuid viimastel andmetel käivad linnas veel lahingud. President Zelenski lubas, et järgmisel nädalal vallutab Ukraina Donbassis veel alasid tagasi.

Oluline pühapäeval, 2. oktoobril:

- Venelastele taktikaliselt oluline Lõmani linn on minemas tagasi Ukraina valdusesse.

Ukraina väed teatasid laupäeval, et vallutasid okupeeritud Ida-Ukrainas Lõmani võtmebastioni. Ukraina sõdurid esitasid väite videos, mis salvestati Lõmani kesklinnas linnavolikogu hoone juures ja mille postitas sotsiaalmeediasse president Volodõmõr Zelenski büroo juhataja asetäitja Kõrõlo Tõmošenko.

"Kallid ukrainlased – täna vabastasid Ukraina relvajõud Donetski oblastis Lõmani asula ja võtsid selle kontrolli alla," ütleb üks sõduritest. Video lõpus viskab grupp Ukraina sõdureid hoone katuselt alla Venemaa lippe ja heiskab nende asemele Ukraina lipu.

Ukraina väed on Lõmanis ümber piiranud ligikaudu 5000 Vene sõdurit. Luhanski provintsi kuberner Serhii Haidai ütles, et ümberpiiratud väed palusid reedel, et neil lubataks Lõmanist lahkuda. Ta väitis, et nende komandörid keeldusid. "Venelased võivad kas alla anda, põgeneda või koos surra," ütles Haidai. Mõned näivad olevat Lõmanist välja saanud. Ukraina droonikaadritel oli näha sõidukite kolonni, mis suundus läände koos tsiviilsõidukitega.

Venemaa kasutas Lõmanit logistika- ja transpordisõlmena oma tegevuseks Donetski oblasti põhjaosas. Selle hõivamine on Ukraina suurim lahinguväljavõit pärast välkkiiret vasturünnakut Harkivi kirdeosas eelmisel kuul.

Zelenski lubas oma laupäevaõhtuses videopöördumises kiireid edusamme Donbassis, mis hõlmab suures osas Venemaa kontrolli all olevaid Donetski ja Luganski piirkondi.

"Viimase nädala jooksul on Ukraina lippude arv Donbassis suurenenud. Nädala aega tuleb veelgi," ütles pöördumises.