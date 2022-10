Ukraina idaringkond: pühapäeval vabastati Torske Donetski oblastis

Oluline esmaspäeval, 3. oktoobril kell 08.38:

- Zelenski: Ukraina vägede edu ei piirdu Lõmaniga;

- Ukraina idaringkond: pühapäeval vabastati Torske;

- USA senaator kardab Vene rünnakut Poolas asuvale logistikakeskusele;

- ISW: Vene infomaastik muutus peale lüüasaamist Harkivis.

Zelenski: Ukraina vägede edu ei piirdu Lõmaniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma videopöördumises pühapäeva õhtul, et Ukraina vägede edu lahingutandril ei piirdu Lõmaniga.

Zelenski kinnitas Arkhanhelske ja Mõrolõubivka asulate vabastamist Hersoni oblastis.

Mõlemad asulad asuvad Hersoni oblasti põhjaosas.

Ukraina idaringkond: pühapäeval vabastati Torske

Ukraina idaringkonna staabi esindaja Serhii Šerevatõi sõnul vabastasid Ukraina väed Torske asula, mis asub värskelt vabastatud Lõmanist 15 kilomeetrit idas. Torskest veel ida pool asub Kreminna ning neist edasi Severodonetski ning Lõssõtšanski linnastu.

Šerevatõi sõnul taandusid Vene väed Kreminnasse Luhanski oblastis ning püüavad seal püsti panna uue kaitseliini, vahendas The Kyiv Indendent.

Idaringkonna esindaja sõnul selgub alles hiljem peale põhjalikumat analüüsi kui palju Vene vägesid Lõmanis tegelikult oli, kuid esialgsetel andmetel võis Lõmanis kokku olla 5000-5500 Vene sõdurit.

Vene kaitseministeerium tunnistas laupäeval oma vägede taandumist Lõmanist.

Šerevatõi sõnul hukkusid osad Vene sõdurid lahingutes ning mõned sõdurite grupid püüdsid välja murda ja põgeneda. Osad Vene sõdurid andsid ka Ukraina vägedele alla.

Laupäeval teatati ka Jampili, Novoselivka, Šandrõholove, Drobõševe ja Stavkõ vabastamisest, vahendas Interfax-Ukraine.

Ukraina lõunaosas jätkub okupeeritud aladel sundmobiliseerimine Vene väkke

Ukraina lõunaringkonna sõnul jätkuvad riigi lõunaosas mobilisatsioonimeetmed, mille käigus koondatakse kaitseväeteenistuses meeste nimekirju ning tõhustati kontrolli dokumentide üle kontrollpunktides.

Okupeeritud aladelt lahkumine on ringkonna esindaja sõnul tehtud Vene vägede poolt võimalikult keeruliseks.

Lõunaringkonna esindaja sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul 40 Vene sõdurit ja hävitati kaks tanki ning seitse ühikut muud soomustehnikat.

USA senaator kardab Vene rünnakut Poolas asuvale logistikakeskusele

USA senati luurekomisjoni liige Marco Rubio ütles CNN-le, et Putin võib kaotuse hirmus rünnata Poolas asuvaid logistikakeskuseid.

Rubio sõnul tasub olla mures Kremli järgmiste sammude pärast peale Lõmani vabastamist Donetski oblastis.

Lõmanis elas enne Vene invasiooni 22 000 inimest ning tegu on olulise piirkondliku logistikasõlmega.

ISW: Vene infomaastik muutus peale lüüasaamist Harkivis

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut hindas oma viimases ülevaates, et kaotused Harkivi oblastis ja hiljutine Lõmani vabastamine on Vene infomaastikku põhimõtteliselt muutunud.

