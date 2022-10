Soome riigivõlg kasvas koroona ajal 5000 eurot inimese kohta

Soome riigivõla kasv koroonapandeemia ajal on Lääne-Euroopa riikide võlakoormusega sarnasel tasemel. Rootsi ja Taani võlakoorem on samas märksa madalam.

Soome rahvusringhääling Yle analüüsis erinevate riikide lisanduvat riigivõlga koroonaviiruse leviku tipp-perioodil 2019. aasta lõpust 2022. aasta märtsini.

27 riigi võrdluses on Soome riigivõlg 8. kohal.

2019. aasta lõpuks oli Soome riigivõlg 156 miljardit eurot, mille hulka arvestati nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste võetud laenud.

2022. aasta märtsiks oli Soome võlakoorem kasvanud 185 miljardi euroni, mis Soome elanike peale jagatuna tähendaks 5236 eurot soomlase kohta.

Soomes elab ligikaudu 5,6 miljonit inimest CIA World Factbooki järgi.

Kui arvestada ka enne koroonapandeemiat võetud laenukohustusi, siis oleks Soome riigivõlg elanike peale jaotatuna 33 000 eurot iga soomlase kohta ning samamoodi Rootsi puhul 18 000 eurot iga rootslase kohta.

Yle põhines oma arvutustes Eurostati andmetele.

Oma võla suurusega on Soome sarnases olukorras nö vanade Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes liitusid enne 2004. aastat.

Suurima võlaga on riigid, kus on suur avalik sektor ning tehti otsus kasutada koroonapandeemia ohjeldamiseks karme piiranguid. Sellised riigid on näiteks Belgia, Prantsusmaa ja Itaalia.

Madala võlakoormaga riikidel on enamasti ka väiksem majandus ja väiksem avalik sektor ning kus riigivõla suurendamine ei ole poliitiliselt soositud.

Rootsi ja Taani samas on väiksema riigivõlaga. Koroonaperioodil suurenes taanlaste riigivõlg 1732 eurot inimese kohta ning Rootsi võlg 1670 eurot elaniku kohta.

Väljaspool Euroopa Liitu oleva Norra võlg on Soomele sarnasel tasemel olles 4501 eurot elaniku kohta.

Rootsi ja Taani täiendav riigivõlg on sarnasel tasemel Balti riikide, Balkani riikide ja Poolaga. Mõlema riigi majanduskasv oli ka 2010 kuni 2019 kiirem kui Soomel.

Eesti riigivõlg Eurostati järgi on 2448 eurot inimese kohta.

Rootsis oli koroonapandeemia ajal leebed piirangud, mistõttu ei olnud ka vaja meetmete leevendamiseks palju laenata. Samas suri Rootsis koroona tõttu ligikaudu 20 000 inimest ning Soomes vaid 6000.

Riigivõlga käsitletakse teistmoodi kui eraisiku võlga.

Riik, kelle krediidireiting on hea ning mis tundub krediitoritele usaldusväärne saab laene odavalt. Seetõttu on praegu riigivõla teenindamise kulud Soome jaoks pidevalt langenud hoolimata lisanduvatest laenudest.

Laenuintresside maksed samas kasvavad ning järgmise aasta Soome riigieelarvest on neile järgmiseks aastaks eraldatud 1,5 miljardit eurot.

Samas olid riigivõla teenindamise kulud 90ndate lõpus Soome jaoks palju kõrgemad.