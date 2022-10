Eleringi juht nõustab erafirma kaudu kaitsetööstuse ettevõtet Milrem

Veskimäele kuulub nimelt ettevõte CACM OÜ, mille majandusaasta aruande kohaselt on ettevõtte peamine tegevusala lühi- ja pikaajaline investeeringute juhtimine ja nendega kaasuvad tegevused.

Ettevõttele kuulub investeeringuid aruande kohaselt 250 000 euro ulatuses. Lisaks teenis CACM 2021. aastal 92 662 eurot müügitulu konsultatsiooni ja nõustamisteenustelt. Aasta varem teenis CACM OÜ samalt tegevuselt 16 940 eurot.

"Tegemist on minu investeerimisühinguga ja selle majandustegevus on seotud Eesti alustavate ja kasvuettevõtetega, kuhu olen väikeseid investeeringuid teinud. Suuresti on majandustegevus olnud seotud Milrem AS-i ja selle enamusaktsionäri Kuldar Väärsiga. Milremis olin üks esimesi investoreid ning olen proovinud nõu ja jõuga olla ettevõtte tegevusele toeks kõigi nende aastate jooksul," ütles Veskimägi ERR-ile.

"Investeeringute tegemisel olen printsipiaalselt jälginud Eleringi juhatuse esimehe lepingust lähtuvaid tegevuspiiranguid ja aruande kohuslust," lisas Veskimägi.

Taavi Veskimägi on alates 2009. aastast Eesti elektri ja gaasi põhivõrguettevõtte Elering juhatuse esimees. Äripäeva andmetel on Veskimäe aastapalk Eleringis 170 500 eurot ehk ligi 14 200 eurot kuus.

Taavi Veskimägi on ka Eesti kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees.