Soome mediaanpalk kasvas 3300 euroni kuus

Eelmisel aastal oli Soome keskmine palk 3734 eurot. Meeste keskmine mediaanpalk oli 3663 eurot ja naistel 3034 eurot, vahendas Yle.

"Soome mediaansissetulek on üle Euroopa keskmise. Soomes on see kõrgem kui Prantsusmaal. Loomulikult ei anna mediaansissetulek täit pilti, kui võrrelda erinevate riikide ostujõudu," ütles statistikaameti analüütik Matti Lahdenmäki.

Kõige rohkem raha teenisid 45-49-aastased inimesed. Juhtide mediaansissetulek oli umbes seitse tuhat eurot kuus. Teenindus- ja jaekaubandussektori töötajate mediaanpalk oli 2577 eurot.

Mediaanpalk on palk, millest umbes pooled inimesed saavad palka vähem ja pooled rohkem, keskmine palk aga arvutatakse aritmeetiliselt, ühe või teise palganumbri saajate arvu kõrvale jättes.