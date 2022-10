Teisipäev tuleb mandril vihmane

Öö vastu teisipäeva on saartel ja läänerannikul sajuta. Ida pool on ilm vihmane, sadu on kohati tugev. Puhub kirde- ja põhja-, Lääne-Eestis ka loodetuul 6 kuni 12, puhanguti 17, Ida-Eestis ja rannikul kuni 23 m/s. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Teisipäeva hommik on paljudes kohtades vihmane, sadu pole saartel ja Läänemaal. Puhub põhja- ja kirdetuul, Lääne-Eestis ka loodetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Päev on saartel ja läänerannikul väheste pilvede ja päikesega. Ida pool enamasti pilves ja vihmane, õhtu poole läheb ilm kõikjal lääne poolt selgemaks. Puhub põhja- ja loodetuul, Ida-Eestis ka kirde- ja idatuul 3-10, puhanguti 13, rannikul kuni 17 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 7 kuni 10, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva öösel saab sajust ja tuulest puhkust, päeval liigub läänest itta vihmapilvi, ka tuul hakkab hoogu koguma. Öösel langeb õhutemperatuur kohati 0 kraadini, rannikul on kuni 10 kraadi soojem.

Neljapäev tuleb samuti läänest itta liikuvate vihmahoogude seltsis, edelatuul tõuseb iiliti üle 15, rannikul üle 20 m/s, päeval pöördub tuul läände. Öösel on sooja 8-13, päeval 12-15 kraadi.

Reedel ja laupäeval on sadu harv, tuul püsib puhanguline. Võimalik, et uus tihe sadu jõuab Eestisse laupäeva õhtul. Õhumass on meie kohal võrdlemisi soe ning ning jääb vahemikku 6 kraadist öösel kuni 15 kraadini päeval.