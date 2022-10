Jõelähtmest leitud hauakivi pakub erinevaid teooriaid Eestis ja mujalgi

Arheoloogiahuviliste seas on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud Jõelähtme kiriku juurest leitud hauakivi, mille peal on hulk loetamatuid sümboleid. Ebatavalisust lisab seegi, et ilmselt kasutati hauakivi hiljem ka laudapõrandana.

Kuigi ühismeedias levib teooria, et hauakivile on raiutud vanim eestikeelne tekst, siis teadlased seda tõenäoliseks ei pea.

"Seal on kirjamärgid peal ja need tunduvad olevat kahes keeles. Esiteks meenutavad nad kirillitsat, niisugust käsitsi lohakalt kirjutatud vanaaegset kirillitsat. Teiseks on seal vähemalt üks sõna ladina keeles selgelt välja kirjutatud ja see sõna on ANNO ehk siis aasta," rääkis ajaloolane Ivar Leimus.

Hauakivi on usutavasti valmistatud kohalikust paekivist. Ilmselt oli kivi peal ratasrist, sest selle sõõr on säilinud.

"Ratasristide tükke ikka leitakse paeala kirikuaedadest. Kirikuaia seest leiab neid. Antud juhul on ta pärit mingi abihoone põrandast. Küllap neid tuleb veel ja veel, aga sellist võõrapäraste kirjadega kivi ikka annab otsida," ütles ehitusarheoloog Villu Kadakas.

Kivi tuli välja tavalise aiatöö ajal, kui see hakkas mätta alt paistma.

Kuna varem oli kivi leiukoha peal laut, siis ilmselt kasutati kivi hoopiski lauda põrandakivina.

"19. sajandi keskpaigast on olemas üks kaart ja selle kaardi pealt on näha, et see vana kiriku laut pööras täisnurgast leerimaja poole ja jooksis siia välja, kust see kivi välja tuli," selgitas Jõelähtme koguduse vaimulik Margus Kirja.

Tõenäoliselt pärineb kivi 16. või 17. sajandist ja püstitati algselt mõne Vene sõduri hauale.

"Niisuguseid kive tehti nendele venelastele, kes mingil põhjusel või puhul olid poolt vahetanud, kui me eeldame, et see kivi on 16.-17. sajandist. Aga see võiks sellest ajast olla, sest see ANNO on kirjutatud niisuguste n-tähtedega, mis meenutavad natuke renessansi šrifti, mis võiks olla 16. sajandi lõpupoole või 17. sajandi esimesest poolest," selgitas Leimus.

Kuigi leid on pakkunud juba omajagu kõneainet ja erinevaid teooriaid nii Eestis kui ka mujal Euroopas, siis arheoloogide sõnul tuleb arvestada sellegagi, et täit tõde ja kivile raiutut ei õnnestugi teada saada.