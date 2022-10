Eesti Energia loodab uue juhi leida kuni 50 kandidaadi seast

Tähtajaks ehk esmaspäevaks laekus paar nädalat tagasi välja kuulutatud avaliku konkursiga 27 inimese taotlus, kuid sihtotsing on veel pooleli, lausus Mere.

"Mõned inimesed soovisid veel mõtlemisaega. Eks see ongi elav protsess. Kui mõni hiline ärkaja veel otsustab kandideerida, siis ega ära ei ütles," lausus Mere.

Nädala lõpuks peab nõukogul olema kogu huvitatute nimekiri. Koos avaliku konkursi ja sihtotsinguga tuleb kokku ilmselt 47 kuni 50 kandidaati, lisas Mere.

"Ja, see on päris palju, seis on positiivne. On inimesi nii seest kui väljast," ütles ta.

Novembriks loodab nõukogu, kes valikuprotsessiga tegeleb, leida pikast nimekirjast viis-kuus parimat kandidaati, kellega tehakse intervjuud. Detsembris loodetakse jõuda ühe-kahe kandidaadini, kellega loodetakse pidada juba sisulisi läbirääkimisi tingimuste üle. Parimal juhul selgub Eesti Energia juht aasta lõpuks, halvimal juhul jaanuaris, ütles Mere.

Eesti Energia uus juht asub tööle järgmise aasta 1. aprillist.

14. septembril teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.

Mere ütles toona ERR-ile, et nõukogul polnud Sutterile etteheiteid, aga taheti ettevõtte juhtimisele värskemat pilku. Sutter on juhtinud Eesti Energiat viimased kaheksa aastat.

Hando Sutteri 2021. aasta kogutasu oli 243 950 eurot, mis teeb kuutasuks 20 330 eurot. Sellega oli Sutter enimteeniv riigiettevõtte juht Eestis.