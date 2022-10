Liuväljad töötavad sel talvel säästurežiimil

Tallinn avab sel talvel uisuväljakud ja Tondiraba jäähalli kokkuhoiurežiimil, ütles abilinnapea Tanel Kiik.

"Avame liuväljakud Harju tänaval, Männi pargis, Nõmme gümnaasiumi pargis ja Tondiraba pargis. Kuna avalike uisuväljakute energiakulu on kõige suurem kevadel, kui temperatuur on kõrgem, siis lõpetame liuväljade töö tavapärasest varem, mitte ei hoia neid avatuna märtsikuu lõpuni," märkis Kiik.

Uued Tondiraba ja Männi pargi liuväljad on linn tema sõnul rajanud energiasäästlikena. "See tähendab, et nende liuväljade külmutustorustikud on rajatud betoonkehandile, mis võimaldab teha jääd õhema ja kvaliteetsemana ning seeläbi säästa ka energiat," ütles Kiik.

Ta nentis, et linn on Tondiraba jäähalli hindu 1. septembrist tõstnud. Säästetakse ka muul moel: väiksema külastatavusega aegadel on Tondiraba jäähallis kasutusel ainult üks jääväljak ning lühendatud on varahommikusi lahtiolekuaegu.

Astri Arena: mõelnud oleme ka sulgemisele

Energiakokkuhoid on aktuaalne ka erajäähallides. Astri Arena opereerib Tartus kahte jääväljakut - Lõunakeskuse kaubakeskuses asuvat jääväljakut ja Lõunakeskuse kaubanduspargis asuvat Astri Arena treeninghalli.

"Meie jääväljakute üldkuludest moodustab elektrikulu 45-55 protsenti. Suurema osa sellest võtavad külma tootvad seadmed. Paraku me jääkompressoreid välja lülitada või poole võimsuse peale panna ei saa, sest siis muutuks jää ohtlikult pehmeks või sulaks sootuks ära," rääkis Astri Arena tegevjuht Triin Hütt.

Firma on tema sõnul optimeerinud elektrienergia kasutust nii palju kui võimalik, näiteks teinud investeeringuid LED valgustusele üleminekuks ja jää tootmiseks vajaliku tehnika pidevalt ajakohasena hoidmiseks, et energia tarbimine oleks optimaalne.

"Nii nagu paljud ettevõtted, nii ka meie, kalkuleerime ja arutame, kuidas sügis-talvine periood üle elada. Laual on mitmed variandid, alates hinnatõusust kuni jääväljaku sulgemiseni. Jäähallide sulgemine on kindlasti kõige viimane variant, sest lisaks enda meetmetele loodame ka kohaliku omavalitsuse ja riigi abile. Astri Arena on Lõuna-Eesti piirkonnas ainuke sisejäähallidega keskus ning sulgemine oleks väga suureks löögiks kogu Eesti jääspordi kestvusele ja arengule," sõnas Hütt.

Hooaeg sulab veel lühemaks

Tallinnas nelja uisuparki ja Jeti jäähalli haldava HK Hall OÜ juhatuse esimees Fred Randver ütles samuti, et kulude vähendamise teema just energia aspektist on olnud neil kogu aeg laual.

Ta nentis, et olukord on uisuparkidega lihtsam kui jäähallidega. "Erinevalt sisejäähallidest ei pea me ventileerima õhku ega soojendama suuri pindasid. Uisupargid on avatud perioodil, kui ongi väljas ongi külm ja päikesevalgus ka ei sega. Eelmisel aastal avasime Lasnamäe Uisupargi üldse nii, et kompressorit käima ei pidanud panema, kuna detsember oli suure lume ja külmaga," rääkis Randver. "Väliliuväljade käivitamisel kasutamegi ohtralt lund, et elektrit jää tegemisel kokku hoida. Niisamuti on kõik uuemad projektid varustatud uute ja ökonoomsemate külmutusseadmetega," lisas ta.

Sisejäähallidega on aga teine teema. "Nende haldamine just soojal perioodil ongi kallis. Jeti jäähall on kunagi toiminud aastaringselt. Pärast Tondiraba jäähalli avamist on Jeti jäähalli hooaeg iga-aastaselt väiksemaks sulanud. Kui veel eelmine aasta avasime halli novembris, siis sel aastal on plaan avada detsembri teisel nädalavahetusel. Ikka sellepärast, et oleks külmem ja jää tegemise kulud oleksid väiksemad," selgitas Randver.

Algav hooaeg on Jetis plaanis lõpetada veebruari lõpuga. "Seega on Jeti jäähalli 12 kuu pikkune hooaeg sulanud ainult 2,5 kuu pikkuseks. Kõige olulisem muudatus Jeti jäähallis sel aastal saab olema see, et loobume gaasi kasutamisest," märkis Randver. Olulisi hinnatõuse ettevõte tema sõnul sel hooajal ei plaani.

Positiivselt üllatab aga Tartu linna uisuväljak, mis avatakse sel talvel samas mahus ja aegadel kui varasemalt. "Energiahindade tõus ei mõjuta kuidagi uisuväljaku avamist või lahtiolekuaegu," vahendas Tartu linnavalitsuse pressiesindaja Hendrik Kuusk liuvälja opereeriva Tiigi Seltsimaja seisukohta.