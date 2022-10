Kell 20 "UV faktor": Kunnas, Mure, Jeltsov ja Värk Venemaa tuumaähvardusest

Paljude inimeste lapsepõlv on möödunud alalise tuumasõja hirmus. "Kui mitte kohe, siis varsti" – see oli külma sõja ja üksteise ähvardamise olemus. 30-40 rahulikku aastat on möödas, tuumarünnakuga ähvardamine on Venemaa arsenalis tagasi ning hirmu külvamisest on saanud relv sõjas Ukrainaga.

Kas Venemaa ähvardab ja blufib või on tuumarelva kasutamise tõenäosus selgelt kasvanud? Kas võime kõrvutada veebruarikuist olukorda, kus Vene väed enne Ukrainasse tungimist piiri taha kogunesid, aga rünnakut eitasid, ning praegust aega, kus Putin ähvardab ja rongid väidetavalt liiguvad? Kuidas võiks üldse tuumarelva kasutamise käsuahel Venemaal käivituda ja kui lahinguvalmis Venemaa tuumaarsenal üldse on?

Et teadmatust ja hirmu oleks vähem, tuleb asjadest rääkida. Seda teevad teisipäeva õhtul presidendi julgeolekunõunik Liis Mure, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse kaasprofessor Rene Värk, KBFI tuumafüüsik ja tuumatehnoloogia ekspert Marti Jeltsov ja erukolonelleitnant ja riigikogu liige Leo Kunnas.

Saade algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Urmas Vaino. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil [email protected]