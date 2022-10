Baerbock lükkas tagasi Poola sõjakahjude hüvitamise nõudmise

Poola avalikustas septembris raporti, milles väidetakse, et Saksamaa on Varssavile võlgu 1,3 triljonit eurot. Poola hinnangul tuleneb see summa sõjakahjudest, mida riik kandis teise maailmasõja ajal.

Esmaspäeval allkirjast Rau ametliku noodi Saksamaale, milles nõutakse 1,3 triljoni dollari suuruseid reparatsioone okupatsioonikahjude eest. Baerbock ütles pressikonverentsil, et arutas diplomaatilist nooti Rauga ning kordas siis Saksa valitsuse seisukohta, see see küsimus on lõpetatud, vahendas Deutsche Welle.

Saksa poliitikud on varem korduvalt keeldunud Varssavile reparatsioonide maksmisest.