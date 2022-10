Kolmapäev on sajune ja tuul tõuseb

Kolmapäev on vihmane ning tuul kogub hoogu.

Kolmapäeva öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Kohati sajab vihma ja on udu. Pärast keskööd saartelt alates pilvkate tiheneb ning Lääne-Eestisse jõuab nõrk vihmasadu. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde, puhudes kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril 0 kraadist 8 kraadini. Saartel ulatub 10 kraadini.

Hommik on jätkuvalt pilves, Eesti ida- ja kaguservas on kohati selgem. Lääne-Eestis sajab endiselt vihma. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kraadist 11 kraadini.

Ka päeval on taevas peamiselt pilves. Vihmasadu laieneb Lääne-Eestist ida suunas. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 9 meetrit sekundis, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja on 10 kraadist Virumaal 15 kraadini Saaremaal.

Nädala lõpp saabub sarnaselt – mitmel pool sajab iga päev vihma. Päevane temperatuur ulatub 12 kraadist 15 kraadini, öine 6 kraadist 13 kraadini, vaid pühapäev tuleb paar kraadi jahedam. Tuul puhub tugevalt ja peamiselt lõunakaarest ning läänest, pühapäeval pöördub aga loodesse ja jääb veidi rahulikumaks.