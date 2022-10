Ministri näoraamatupostitusest läks ametliku ettepanekuni peaaegu kaks kuud

12. augustil teatas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas sotsiaalmeedias, et piirkonna eestikeelse hariduse tugevdamiseks soovitakse riigistada Lüganuse põhikool ning Kiviõli 1. keskkool ja Kiviõli vene kool. Ametlik ettepanek saadeti vallale alles sel teisipäeval, 4. oktoobril ehk ligemale kaks kuud hiljem. Minister Lukas põhjendas seda põhjaliku ettevalmistusega.

"Valmistasime ette läbirääkimiste platvormi, et meie taha läbirääkimised ei jää. Tehniliselt tähendas see samaaegset tööd eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava koostamisel. Nii et eeltöö on tehtud korralik ja ma loodan, et nüüd kui, Lüganuse vald on valmis riigiga läbi rääkima nende koolide riigistamisest, lähevad need läbirääkimised kiiresti," avaldas minister lootust.

Augustikuisel Lüganuse volikogu istungil tehti haridus- ja teadusministeeriumile ettepanek riigistada vaid Lüganuse põhikool, kuna riigi huvist valla kolm kooli riigistada oldi kuuldud vaid ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia vahendusel. Lüganuse kooli riigistamise ettepanekut tehes tugineti kodanike sellesisulisele kirjale.

"Lüganuse kooli küsimus oli meil tõepoolest volikogus arutusel ja eeskätt seetõttu, et meie poole on pöördunud 252 allkirjaga Lüganuse valla kodanikud, kes just nimelt soovisid, et Lüganuse vald alustaks haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimisi," sõnas Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser.

Lüganuse vallavolikogu algne kava oli kulude kokkuhoidmiseks 60 õpilasega Lüganuse kool sulgeda, kuid lastevanemate eestvedamisel vaidlustati see plaan kohtus. Kohus andis esialgse õiguskaitse, mis ei lubanud kooli sügisel kinni panna. 1. septembril tuli Lüganuse kooli esimesse klassi üks õpilane.